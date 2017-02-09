Naumoski’ye selam, mücadeleye devam: Anadolu Efes ilk yarısını 14 sayı geride kapattığı maçta Milan’ı 90-86 yendi

Euroleague’in 22’nci haftasında EA7 Emporio Armani Milan’ı Abdi İpekçi’de konuk eden Anadolu Efes, ilk yarısını 14 sayı geride kapattığı maçta sahadan 90-86 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes ilk çeyreği 15-27, devreyi ise 40-54 geride tamamladı. Üçüncü periyotta farkı eritmeye başlayan lacivert-beyazlılar, final periyotuna beş sayı farkla 69-74 geride girdi.

Bitime bir dakika 45 saniye kala Hurtel’in basket faul pozisyonundan bulduğu üç sayıyla skoru 85-85 eşitliğe getiren ve kaptan Doğuş Balbay’ın smacıyla son dakikada 87-85 öne geçen Anadolu Efes, maçtan 90-86 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki galibiyet sayısını 11’e çıkaran lacivert-beyazlı ekip, play-off yolunda önemli bir zafer elde etti.

Anadolu Efes’te 17 sayı, altı asistle oynayan Thomas Heurtel maçın en değerli oyuncusu seçilirken, Tyler Honeycutt 16 sayı, beş ribaund ve üç asist, Alex Kirk 11 sayı, beş ribaund, Jaysın Granger ise 12 sayı, altı ribaund ve dört asistlik bir performans gösterdi.

Naumoski’nin forması Abdi İpekçi’ye asıldı

Karşılaşmanın devre arasında, 1992-94 ile 1995-99 yılları arasında lacivert-beyazlı formayı giyen ve başta Koraç Kupası olmak üzere kazanılan birçok başarıda imzası olan efsane basketbolcu Petar Naumoski’nin 7 numaralı forması törenle emekli edilerek, Abdi İpekçi Spor Salonu’na asıldı.

.@AnadoluEfesSK, düzenlenen törenle efsanevi oyuncu Petar Naumoski’nin 7 numaralı formasını emekli etti. pic.twitter.com/53CPCt8WtB — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) 9 Şubat 2017