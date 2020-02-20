NATO’dan Türkiye’ye destek videosu: Türkiye NATO’dur

NATO, Türkiye’nin ittifaktaki tarihinin anlatıldığı ve ittifak ile Türkiye arasındaki desteğin vurgulandığı bir video yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

NATO’nun küresel güvenlikteki rolüne dair üye ülkelerde özellikle gençler arasında farkındalığın artırılması amacıyla 2017 yılında başlatılan ‘WeAreNato’ (Biz NATO’yuz) kampanyasına, Türkiye bu sene katılma kararı aldı.

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Türkiye’nin NATO’ya katılımının 68. yıldönümü kapsamında hazırlanan ‘Türkiye NATO, Biz NATO’yuz’ adlı videoda, Türkiye’nin ittifaka katılım süreci ve ittifak içerisindeki görevleri Türkçe anlatılıyor.

NATO is a family of common values.



We are united with our Allies for peace and stability.



🇹🇷#Turkey is NATO, #WeAreNATO pic.twitter.com/77Yx3qsQSr — NATO (@NATO) February 20, 2020

“NATO görevlerine ve operasyonlarına en büyük katkıyı sağlayan ülkelerden biriyiz” ifadesinin yer aldığı videoda, “Her NATO üyesinin eşit söz hakkı var. Birlikte karar alıyoruz” deniyor.

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Ayrıca “Leman Bozkurt Altınçekiç’in NATO’nun ilk kadın jet pilotu olmasından gurur duyuyoruz” ifadesi de videoda yer alıyor.

