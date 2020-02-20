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Yaramazlara biraz batar!

NATO’dan Türkiye’ye destek videosu: Türkiye NATO’dur

NATO, Türkiye’nin ittifaktaki tarihinin anlatıldığı ve ittifak ile Türkiye arasındaki desteğin vurgulandığı bir video yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

NATO’nun küresel güvenlikteki rolüne dair üye ülkelerde özellikle gençler arasında farkındalığın artırılması amacıyla 2017 yılında başlatılan ‘WeAreNato’ (Biz NATO’yuz) kampanyasına, Türkiye bu sene katılma kararı aldı.

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Türkiye’nin NATO’ya katılımının 68. yıldönümü kapsamında hazırlanan ‘Türkiye NATO, Biz NATO’yuz’ adlı videoda, Türkiye’nin ittifaka katılım süreci ve ittifak içerisindeki görevleri Türkçe anlatılıyor. 

“NATO görevlerine ve operasyonlarına en büyük katkıyı sağlayan ülkelerden biriyiz” ifadesinin yer aldığı videoda, “Her NATO üyesinin eşit söz hakkı var. Birlikte karar alıyoruz” deniyor.

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Ayrıca “Leman Bozkurt Altınçekiç’in NATO’nun ilk kadın jet pilotu olmasından gurur duyuyoruz” ifadesi de videoda yer alıyor.

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