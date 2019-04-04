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NATO’dan S-400 yorumu: Hangi silahı alacağı her üye ülkenin kendi kararıdır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, “Hangi silahı alacağı, her NATO müttefiki ülkenin kendi ulusal kararıdır” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD, bir NATO üyesi olan Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi olan S-400’ü almasına karşı çıkıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de bu alımın Türkiye’nin NATO üyeliğini riske attığını açıklamıştı ve Türkiye’nin NATO’da kalıp kalmama konusunda bir karar vermek zorunda olduğunu söylemişti. Bunun yanısıra, ABD geçtiğimiz günlerde F-35 ekipmanlarının Türkiye’ye teslimatını askıya aldıklarını da duyurmuştu

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AA’nın haberine göre, Stoltenberg’e Pence’in yorumu hatırlatıldı ve “Türkiye’nin S-400 alması NATO üyeliği için bir kırmızı çizgi mi?” sorusu soruldu.

Bunun bir sorun olmaya başladığının farkında olduklarını kaydeden, Stoltenberg şu ifadeleri kullandı: “ABD ile Türkiye bunu kendi aralarında görüşüp ele alıyorlar.S-400 konusu bakanlar toplantısının gündeminde değil ancak NATO, müttefiklere bu konu için bu toplantı dahil platform sağlıyor.

Genel sekreter ayrıca Türkiye ile ABD arasında Patriot sistemleri satışı konusundaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Türkiye, Fansa ile İtalya arasında da SAMP/T sistemleri üzerine görüşmeler yapıldığını söyledi.

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