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Yaramazlara biraz batar!

NATO’dan Rusya ve Suriye’ye İdlib saldırısını durdurma çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Suriye’ye İdlib’deki taarruzu durdurma çağrısında bulundu ve NATO’nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu. Rusya saldırıların Suriye hükümetine bağlı güçlerce yapıldığını belirmişti. Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan telefonda görüşmüş ve Kremlin iki liderin ‘İdlib’deki durumun normalleşmesi için tedbir alınması konusunda anlaştığını’ açıklamıştı.

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Stoltenberg NATO büyükelçilerinin toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Rusya ve Suriye rejimini taarruzunu, ayrım gözetmeyen hava saldırılarını durdurmaya çağırıyoruz … Rusya ve Suriye’yi uluslararası hukuka tam olarak saygı duymaya çağırıyoruz. Suriye ve Rusya’yı, Suriye’deki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için BM liderliğindeki çabalara tam olarak katılmaya çağırıyoruz.”

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