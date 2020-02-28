NATO’dan kınama, AP ve ABD’den, ‘Dostunu tanı’ mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Suriye rejimi ve destekçisi Rusya’nın İdlib’deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

Açıklama İdlib’de 29 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

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ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison ise, ‘Türklerin, kimin güvenilir ortak olduğunu; kimin güvenilir olmadığını görmesi gerektiğini’ söyledi. Amerikalı büyükelçi “Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim onların geçmişte ve gelecekte ortakları olduğumuzu görür ve S-400’ten vazgeçer” dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’nin yeni dostlarından çok daha güvenilir olduğunu söyledi.



