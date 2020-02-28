Diken

Yaramazlara biraz batar!

NATO’dan kınama, AP ve ABD’den, ‘Dostunu tanı’ mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Suriye rejimi ve destekçisi Rusya’nın İdlib’deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

Açıklama İdlib’de 29 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

Reklam

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison ise, ‘Türklerin, kimin güvenilir ortak olduğunu; kimin güvenilir olmadığını görmesi gerektiğini’ söyledi. Amerikalı büyükelçi “Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim onların geçmişte ve gelecekte ortakları olduğumuzu görür ve S-400’ten vazgeçer” dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’nin yeni dostlarından çok daha güvenilir olduğunu söyledi.

Trump’a yakın senatör: İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan edilmeli


SON HABERLER

Erdoğan: İdlib’deki gelişmeler lehimize döndü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib’deki gelişmelerin Türkiye’nin lehine döndüğünü, Ruslarla görüşmelerin sürdüğünü söyleyerek, “Üç kaybımız var, rejimin kaybı çok büyük” dedi.

Kaçan şüpheliyi vuran bekçi adliyeye sevk edildi

Antalya’da kavganın ardından sahte kimlik beyan ettiği ve bu durum anlaşılınca bıçak çekip kaçtığı iddiasıyla Ahmet C.’yi vuran bekçi, adliyeye sevk edildi. Tedavisi süren A.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...