NATO’da ‘Türk-Yunan mekanizması’

NATO, Doğu Akdeniz için Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizman kurulduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Türk ve Yunan askeri heyetlerin NATO karargahında yürüttüğü bir dizi teknik görüşmenin sonucunda ikili ayrıştırma usulleri mekanizması 1 Ekim itibarıyla kuruldu.

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Acil irtibat hattı oluşturulacak

Mekanizma Doğu Akdeniz’de çatışma ve kaza riskini azaltmayı amaçlıyor. Mekanizma çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasında denizde ve havadaki ayrıştırmayı kolaylaştıracak bir acil irtibat hattı oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mekanizmanın kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bunun ‘iki değerli NATO müttefikinin yapıcı çabaları’ sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Stoltenberg, “Bu güvenlik mekanizması anlaşmazlıkların altında yatan konuları ele alacak diplomatik çabalara alan yaratılmasına yardımcı olabilir. Bunu daha da geliştirmeye hazırız. Her iki müttefik ülkeyle temas halinde olmayı sürdüreceğim” ifadesini kullandı.

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NATO’nun, iki ülke arasında benzer bir mekanizmanın 1990’lı yıllarda kurulmasına da yardımcı olduğu belirtildi.