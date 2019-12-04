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Yaramazlara biraz batar!

Nato zirvesi sona erdi: Terörizm hala tehdit; Türkiye Baltık Planı’nı onayladı

Kuruluşunun 70’nci yılında Britanya’da düzenlenen NATO Zirvesi sonrası sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede “Terörizmin tüm türleri hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf: Reuters

Deklarasyonun açıklanması sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi.

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Rusya ile ilgili tartışmalar yapıldığını belirten Stoltenberg, “Rusya ile iletişim kanallarının açık kalmasına karar verildi. Etkin silahsızlanma için çabalarımıza devam etme kararı aldık” dedi.

‘Türkiye Baltık Planı’nı onayladı’

Litvanya Cumhurbaşkanlığı, Türkiye’nin daha önce veto edeceğini açıkladığı NATO’nun Baltık Planı’na onay verdiğini açıkladı.

NATO genel sekreteri de plana ilişkin şunları söyledi: “Tüm müttefiklerimizi korumak için planlarımız mevcut. Daha fazla güçlerimiz de hazır bulunuyor. Baltık ülkeleri ve Polonya’da askerlerimiz doğu sınırında hazır bekliyor.

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“İhtiyaç olursa daha fazla askerle müdahale edebileceğiz. İttifakın diğer bölgelerini savunmak için gerekli planlar da yenileniyor. Bugün de Baltık ülkeleri ve Polonya’nın planlarını yenilemiş bulunuyoruz. Baltık ülkeleri, Polonya’nın savunma planı yenilendi.”

Stoltenberg, bir gazetecinin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu savunma planlarını kabul etmeleri için ne önerdiniz” şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi: “İttifak ülkelerinin savunma planlarını kabul etmeleri önemli. Bu konuda liderlerlerin toplantıda ne söylediğini söylemek bana düşmez. Onlara sorabilirsiniz. Ancak ittifaktaki tüm ülkeler birbirimize kenetlendiğimiz sürece kimsenin bize saldıramayacağını biliyorlar. “

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘terör örgütlerine’ karşı NATO’dan destek almaması halinde Türkiye’nin NATO tarafından hazırlanan Baltık ülkeleri ve Polonya’yı savunma planına karşı çıkacağını söylemişti.

YPG’nin statüsü konusunda değerlendirme yapılmadı

Stoltenberg, Türkiye’nin satın aldığı S-400’lerin hiçbir zaman NATO sistemine entegre edilemeyeceğinin altını çizdi, ayrıca, liderlerin toplantısı sırasında YPG’nin statüsü konusunda bir değerlendirme yapılmadığını vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesi öncesinde terörist kavramının netleştirilmesi gerektiğini söylemişti.

Stoltenberg, zirve öncesindeki tartışmaları, özellikle de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, bir gazetecinin “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözlerini anımsatarak, “NATO’nun dünya tarihinin en başarılı ittifakı olduğunu söylediniz. Sizce bu koşullarda bu mümkün mü” şeklindeki sorusuna, ‘Her toplulukta fikir ayrılıkları olduğunu, ancak bunun ittifakın güçlü ve başarılı olmadığı anlamına gelmeyeceğini’ söyleyerek yanıt verdi.

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