NATO zirvesi başladı; Johnson: Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için

Kuruluşunun 70’nci yılında ‘ittifakın geleceğinin şekilleneceği buluşma’ olarak nitelendirilen NATO zirvesinin açılışında konuşan ev sahibi Britanya’nın Başbakanı Boris Johnson, üye ülkelerin liderlerine, “Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” ilkesini anımsattı.

Fotoğraf: DHA

Siber saldırılardan Suriye’ye çok sayıda konunun masaya yatırılacağı üç saatlik liderler buluşması başlamadan önce ‘aile fotoğrafı’ çektirildi.

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Zirve, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti”, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Sen kendi beyin ölümüne baktır” ve ABD Başkanı Donald Trump’ın dünkü, “Macron’un açıklamaları nahoş ve aşağılayıcı” açıklamalarının ve son dönemde üye ülkeler arasındaki fikir ayrılıklarının gölgesinde başladı.

Johnson, fikir ayrılıklarına rağmen NATO’nun dayanışma ve beraberlikten oluşan ve milyarlarca insanı koruyan dev bir kalkan olduğunun altını çizerek, “Birlikte hareket edersek kimse bizi mağlup edemez” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, “NATO dünya tarihindeki en başarılı ittifaktır çünkü dünya değişirken biz de değiştik” ifadelerini kullandı.

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Johnson ve Trump, liderler buluşması öncesinde bir araya geldi. Bu önceden planlanmış bir buluşma değildi. Macron ise dün Trump’la buluştu ve “Tepki çekti biliyorum ama sözlerimin arkasındayım” dedi. Macron, ayrıca, YPG’yi ve Türkiye’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nı kast ederek, terörist kavramının netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün, Macron-Trump görüşmesinden sonra Macron, Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yer aldığı dörtlü buluşmaya katıldı.



