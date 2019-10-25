NATO, Türkiye’yi ‘her şeye rağmen’ destekliyor

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan NATO ülkeleri savunma bakanları toplantısında, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki sınır ötesi harekatına gösterilen tepkilere rağmen, örgütün, Türkiye’ye desteğini çekmemeye karar verdiği bildiriliyor.

NATO savunma bakanları, ‘aile fotoğrafı’nda. Fotoğraflar: Reuters

Reuters’e konuşan NATO ülkeleri toplantısına katılan üst düzey beş diplomat, dün yapılan savunma bakanları toplantısında Suriye’deki sınır ötesi harekat ve ardından Rusya ile anlaşma yapmasının yarattığı öfkeye rağmen, NATO’nun Türkiye’ye askeri destek vermeyi sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

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Diplomatlar, NATO’da Türkiye’nin Suriye’deki tutumundan rahatsızlık duyulmuş olsa da, üye ülkelerin Türkiye’yi örgütün yanında tutmaya karar verdiğini söyledi.

Diplomatlar ayrıca, özellikle de Trump’ın NATO’nun kriz içinde olduğunu iddia ettiği bir dönemde ittifakın Londra’da 4 Aralık’ta yapılacak zirve öncesinde birlik mesajı vermek istediğini bildirdi.

Bir başka NATO diplomatı da, Reuters’a yaptığı açıklamada “Durumu daha kötü hale getirmemek için ortak bir çaba var. (ABD Başkanı Donald) Trump’dan sonra Türkiye birliğin yeniden gerilmesine sebep oldu. Ancak Türkiye kaybedilemeyecek kadar önemli” dedi.

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Eski NATO yetkililerinden Jamie Shea da, “NATO’da uzun vadeye oynar, aileyi bir arada tutarsınız. Tarihsel bakıldığında bu işe yaramıştır” değerlendirmesini yaptı.

NATO ülkeleri savunma bakanları toplantısındaki söz konusu karar öncesi, bakanların, Türkiye’nin ‘terörle mücadele operasyonu’ olarak nitelediği Suriye operasyonunun IŞİD ile mücadeleyi zedeleyeceğini savunduğu, İspanya’nın ise sınır ötesi harekatı protesto etmek için patriot füzelerini Türkiye’den çekmekle tehdit ettiği bildiriliyor.

Türkiye’nin Suriye harekatını başlattığı 9 Ekim’den bu yana savunma bakanlarının katılımıyla yapılan ilk NATO toplantısı dün gerçekleştirildi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkesinin önceki tutumunun aksine, toplantıda füzelerini Türkiye’den çekmeyeceğini açıkladı. Talep gelirse, bataryalar için Türkiye’ye altı aylık bir uzatma süresi tanıyabileceklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekat sırası ve sonrasında Türkiye4ye ağır eleştiriler yönelten ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile zirvede karşılaşması sırasında.

NATO’nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi’ne hitaben konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Türkiye’nin NATO’da hakim olan genel görüşe aksi olan tavrını koruyarak ülkesinin ABD ile olduğu kadar Rusya ile de anlaşma yapma hakkı olduğunu söyledi. Akar’ın bu tutumuna sadece Fransa önderliğindeki küçük bir grup ülke karşı çıktı.

İncirlik üssünde ABD nükleer savaş başlıklarına ev sahipliği yapan ve NATO’daki ikinci büyük orduya sahip olan Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz’e kıyısıyla NATO için stratejik bir konumda bulunuyor.