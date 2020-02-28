NATO Türkiye’nin talebiyle bugün olağanüstü toplanacak

NATO Suriye’nin İdlib kentindeki saldırının ardından bugün Türkiye’nin talebi üzerine olağanüstü toplanma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

NATO Türkiye’nin madde 4 kapsamında Suriye’deki durumun değerlendirilmesi talebi çerçevesinde toplanacağını açıkladı.

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Madde 4 “Taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır” diyor.

Suriye’nin İdlib bölgesinde, dün gece TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti.