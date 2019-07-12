NATO: Türkiye’nin Rus S-400 füzelerini alımı konusunda ‘endişeliyiz’

Agence France Presse, bir NATO yetkilisinin S-400’lerin Türkiye’ye gelişiyle ilgili, “Türkiye’nin S-400 alımının potansiyel sonuçlarından ötürü endişeliyiz” açıklamasını yaptığını yazdı.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
Agence France Presse, bir NATO yetkilisinin S-400’lerin Türkiye’ye gelişiyle ilgili, “Türkiye’nin S-400 alımının potansiyel sonuçlarından ötürü endişeliyiz” açıklamasını yaptığını yazdı.
Ayrıntılar gelecek…
Merkez Bankası (MB) verilerine göre 5 Temmuz ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 526.7 milyon dolar artışla 115.5 milyar dolar ile rekor seviyeye gelirken, kurumlar için bu tutar 742.5 milyon dolar azalışla 69.8 milyar dolara geriledi.
İklim Haber ve KONDA’nın yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’de her iki kişiden biri ‘iklim krizinin etkilerinin şimdiden hissedildiğini’ söylerken toplumun yüzde 84’ü hükümet ve belediyeleri iklim konusunda sınıfta bırakıyor. Toplumun sadece yüzde 16’sı hükümetin iklim kriziyle mücadelede yeterli çabayı gösterdiğini düşünüyor.
29 Mayıs 2018’de Ankara’da, cinsel saldırıya uğrayıp, plazanın 20’nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin sunulan bilimsel mütalaada Çet’in düştüğü yer ile bina arasında dört metre mesafe olduğu belirtilerek ‘bu mesafenin kat edilebilmesi için boşluğa doğru atılması gerektiği’ söylendi.
Muğla’nın Datça ilçesindeki makilik alanda 29 Haziran’da çıkan yangının GSM telefon şirketlerine ait baz istasyonu enerji hatlarından kaynaklandığı kesinlik kazandı. Yangının yol açtığı zararın ise 1 milyon TL olduğu açıklandı.
Milyonların ‘rock müziğin sesi’ olarak tanıdığı; Black Country Communion’un solisti, Deep Purple’ın eski basçısı ve solisti Glenn Hughes, yeni projesiyle Zorlu PSM’de sahneye çıkıyor.