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Yaramazlara biraz batar!

NATO: Türkiye’nin Rus S-400 füzelerini alımı konusunda ‘endişeliyiz’

Agence France Presse, bir NATO yetkilisinin S-400’lerin Türkiye’ye gelişiyle ilgili, “Türkiye’nin S-400 alımının potansiyel sonuçlarından ötürü endişeliyiz” açıklamasını yaptığını yazdı.

Ayrıntılar gelecek…

MSB: S-400’lerin Ankara’ya teslimatı başladı

Cumhurbaşkanlığı: S-400’ler haftaya geliyor

Çavuşoğlu: Trump’la ilgili çok iyimser olmaya gerek yok

Erdoğan: ABD’nin F-35 uçaklarını vermemesi gasp olur

‘Barış konuşlanması’nın detayları ortaya çıktı: S-400’ler Akıncı Üssü’ne

S-400’lere ‘barış konuşlanması’: NATO radarına bağlanmayacak

ABD’li yetkililer Trump’a rağmen Türkiye’ye yaptırımda kararlı: Değişen bir şey yok

S-400’lere komutan atandı: Görev yeri Ankara

Trump ve Erdoğan’a S-400 tepkisi: Sonuçları olacaktır

ABD’li senatör: Trump’ın Erdoğan’a ‘yaptırım uygulanmayacak’ dediği şüpheli

ABD’li senatör İstanbul’daydı: S-400’leri çözüp ticaret anlaşmasına bakalım

Erdoğan: S-400’leri 10 gün içinde teslim alacağız

Türkiye Obama döneminde Patriot’ı neden alamadı ve S-400’e yöneldi?

Trump adım adım S-400 krizini anlattı: Berbat bir durum ama Erdoğan suçsuz

Trump Erdoğan’ın fikrini değiştirememiş: S-400’ler teslimat sürecinde

S-400 zirvesi: Erdoğan da Trump’a endişelerini iletti

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Trump zirvesine: Başkan S-400’e ilişkin endişesini dile getirdi

Trump ile Erdoğan’dan S-400 zirvesi: ‘Karışık bir konu, farklı çözümler arıyoruz’

S-400’leri beklerken: Kaç tane alıyoruz, maliyeti ne?

CHP’li Çeviköz: Anlaşmaya göre Erdoğan F-35’leri mahkemeye taşıyamaz

Büyükelçiden yaptırımların ertelenmesi için ABD Kongresi’ne mektup

Erdoğan’a göre hem S-400’ler hem de Trump temmuzda Türkiye’ye gelebilir

Çavuşoğlu: S-400’ü zaten aldık, teslimat tarihini konuşuyoruz

Erdoğan: S-400’lerin teslimatı temmuzun ilk 15 gününde

Bakan açıkladı: Trump’ın ziyaretinin kesin tarihi henüz belli değil

Bloomberg: Trump Türkiye’ye karşı üç yaptırım paketini değerlendiriyor

Ankara’dan ABD’nin S-400 mektubuna 12 gün sonra yanıt: Üsluptan rahatsız olduk

ABD ‘S-400 krizi’nde el artırdı: Türk savunma şirketlerinin tümüne yaptırım

İsrail: S-400 krizi bize yarayacak, F-35 programındaki payımız artacak

Erdoğan’ın ‘S-400’de işi bitirdik’ demesinin etkisiyle kur yükselişte

Erdoğan’dan flaş nokta: S-400’ü aldık, iş bitmiştir

Ankara, ABD’nin sert S-400 mektubuna henüz yanıt yazmadı

ABD yaptırımı başlattı: Türk personelin F-35 eğitimine son verildi

S-400 tasarısı oybirliğiyle kabul edildi, Ankara Washington’a tepkili

‘S-400 ortak teknik ekibi’ne ABD’den cevap yok

ABD: 31 Temmuz’a kadar S-400 alınırsa F-35 programı tamamen iptal edilecek

ABD’den bir S-400 uyarısı daha: Türkiye tercihini yapmalı

F-35’i üreten firma ABD yaptırımlarına hazır: Türkiye alamazsa müşterisi var

ABD Türkiye’ye hangi yaptırımları getirebilir: Yasadaki 12 maddede yok yok

Hürriyet: ABD’den ek süre yok, Ankara S-400 kararını haziran ortasına kadar verecek

Washington resmi ağızdan ‘CAATSA yaptırımı’ dedi: S-400’ün sonuçları ciddi olur

S-400 krizinde son durum: ABD, Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

Uzmanlar: S-400 yaptırımları ‘kartopu’ gibi büyüyebilir

ABD Senatosu’nun savunma tasarısı: Türkiye S-400 alırsa F-35 ortaklığı sonlanır

ABD Kongresi ‘F-35 resti’ ile yetinmedi: Türkiye’ye İran tipi yaptırım teklif ettiler

Kremlin de ses verdi: S-400 bitmiş bir anlaşma

Akar: S-400 eğitimi için Rusya’ya askeri personel gönderdik

CNBC: ABD Türkiye’ye S-400’lerle ilgili son kararını vermesi için iki hafta süre tanıdı

Erdoğan çıtayı yükseltti: S-500 de alacağız

ABD Hava Kuvvetleri’ne göre Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi mümkün

Çavuşoğlu: S-400’ler NATO sistemine entegre edilmeyecek

ABD erteleme isterken: S-400 teslimatı bir ay öne çekilebilir

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Bloomberg: ABD Türkiye’den S-400 alımını ertelemesini istedi, Ankara düşünüyor

Alman gazetesinin ‘S-400’de geri adım’ haberine Beştepe’den yalanlama

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Şule Çet davasında bilimsel mütalaa: 4 metre ileri düşmesi için atılması gerekir

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