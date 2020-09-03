Diken

Yaramazlara biraz batar!

NATO: Türkiye ve Yunanistan teknik görüşmeler yapma kararı aldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, Stoltenberg, yazılı açıklamasında, “Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz’de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO’da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı” ifadesini kullandı.

Reklam

Türkiye ve Yunanistan’ı ‘iki değerli müttefik‘ olarak niteleyen Stoltenberg, NATO’nun ortak güvenliği etkileyen konular için en önemli istişare platformu olduğunu belirtti.

Stoltenberg, “NATO dayanışması ruhu içinde gerilime çözüm bulmak için tüm ilgili müttefik ülkelerle yakın temas içinde kalmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Dışişleri: Kırmızı çizgi çektiğini sananlar kararlı duruşumuzla karşılaşacak

Macron: Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kırmızı çizgileri çizdik

Fransa: Doğu Akdeniz’deki askeri tatbikatlara katılacağız

Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a: Yanlış adımlar atarsanız gereği neyse onu yaparız

Türk ve İtalyan donanmasından üç gemi, Doğu Akdeniz’de eğitim yaptı

Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de eğitim düzenleyecek

Doğu Akdeniz’deki ‘Oruç Reis’ gemisinin çalışma süresi uzatıldı

Erdoğan: Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Ege’de haklarımızı korumaya odaklandık

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de yeni ruhsat vererek sondajı sürdüreceğiz

Akdeniz’in doğusunda sismik araştırma yapılacak

SON HABERLER

Profesör: Ankara Wuhan oldu

Hacettepe Üniversitesi’nden iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, bulunduğu şehirde hızla artan ‘corona’ vakalarına dikkat çekerek “Ankara Wuhan oldu” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...