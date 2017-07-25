NATO, Türkiye ile Almanya arasındaki gerilimde arabulucuğa soyundu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Almanya arasındaki gerginliği gidermek amacıyla, Alman parlamenterlere Türkiye’de bir askeri üsteki Alman askerlerini ziyaret imkanı sağlamaya çalışıyor.

Stoltenberg’in girişimi, Ankara’nın Almanya ile süren anlaşmazlığın ekonomik etkilerini azaltmak için dün attığı adımla aynı zamana rastladı.

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Ankara, terörle bağlantılı olduğundan şüphelenilen yüzlerce Alman şirketi hakkında soruşturma yapılması yolunda Almanya’ya ilettiği istekten vazgeçtiğini dün açıkladı. İkili ilişkiler bilhassa biri Alman vatandaşı Peter Steudtner’in Büyükada’daki insan hakları toplantısında gözaltına alınıp tutuklanmasıyla hayli gerilmişti.

Sözcü duyurdu

Reuters’ın aktardığına göre, NATO sözcüsü Piers Cazalet dün yaptığı açıklamada, “Genel Sekreter parlamenterlerin Konya’daki üssü NATO kapsamında ziyaret etmeleri için bir düzenleme yapmayı önerdi. Konya hava üssü, Türkiye ve IŞİD karşıtı koalisyonun desteklenmesi için yapılan NATO operasyonları bakımından hayati önemdedir” dedi.

Türkiye’nin parlamenter ziyaretine izin vermemesi üzerine Almanya, İncirlik üssündeki askerlerini ve uçaklarını Ürdün’deki bir üsse taşımıştı.

Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı sürdürülen mücadeleyi aksatacak yeni bir konuşlanma değişikliği ihtimalinden kaygılanan NATO’nun, iki üyesi arasındaki anlaşmazlıkta devreye girmeye karar verdiği bildiriliyor.