NATO tatbikatında Atatürk’ün fotoğrafını seçen teknisyen atıldı

Norveç’teki NATO tatbikatında Atatürk’ün fotoğrafını ‘düşman hedef’ olarak kullanılmasına yol açan teknisyen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına sahte sosyal medya hesabı açan subayın görevine son verildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de özür diledi.

8-17 Kasım tarihleri arasında Norveç’te yapılan tatbikata ilişkin açıklama NATO’dan geldi.

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Erdoğan skandal üzerine Türkiye’nin tatbikattan çekildiğini açıklamıştı.

NTV, skandala bir Norveçli teknisyen ve bir subayın yol açtığını duyurdu. NATO’nun Erdoğan’dan özür dilediği, Norveç genelkurmayından da özür beklendiği bildirildi. Norveç’teki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı da konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

Habere göre ilk vakada bir teknisyen, düşman saflarını temsil etmek için internette bulduğu Atatürk’ün fotoğrafını kullandı. Tatbikat esnasında Türk subaylarının durumu tespit etmesi sonrasında teknisyenin görevine son verildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bizzat açıklama yaparak “Türkiye’den özür dileriz” dedi.

İkinci vakada NATO içindeki sosyal medya paylaşım sitesinde Erdoğan adına açılan sahte hesapta NATO aleyhine paylaşımlarda bulunuldu. NATO’nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki Türk subayların tespiti sonrasında sahte hesap açan kişinin Kürt kökenli Norveçli bir subay olduğu ortaya çıktı. Söz konusu subay da ordudan atıldı.

Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı şunları söylemişti: “Son olarak dün, Norveç’te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk’ün resmi, bir tarafta da şahsımın ismi var (Erdoğan’ın birkaç cümle sonraki sözleri, bu görsellerin atış talimi için hazırlanan hedef tahtaları olduğu izlenimi doğuyor). Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik. Çekiyoruz dediler. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi çekin dedik.”