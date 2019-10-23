NATO: Suriye’nin kuzeyindeki ateşkes barış için temel oluşturuyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin ABD ile anlaşması üzerine ara verdiği harekatın Suriye’de siyasi bir çözüm için temel teşkil ettiğini belirtti ancak Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama yapmadı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi’de bir araya gelmiş, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin ulusal güvenliği bağlamında tam mutabakat sağlamıştı. Erdoğan, ABD ile 17 Ekim’de varılan 13 maddelik mutabakata ilişkin ‘ABD’nin sözünü tam olarak tutmadığını’ söylemişti. Milli Savunma Bakanlığı ise Rusya ile varılan mutabakat sonrası ‘bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığını’ duyurmuştu.

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Stoltenberg NATO savunma bakanlarının NATO genel merkezinde Suriye konusunu ele alacağı görüşmelerden bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, “Siyasi bir çözüme doğru ilerlemenin mümkün olduğunu gördük. İlk şart… çatışmayı durdurmak” dedi.

NATO genel sekreteri, “O zaman ilerlemeliyiz, buradan hareketle Suriye’de gerçek, müzakere edilen siyasi çözüm bulabiliriz” derken Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma sonucunun ne olacağından bahsetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.