Diken

Yaramazlara biraz batar!

NATO: Suriye’nin kuzeyindeki ateşkes barış için temel oluşturuyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin ABD ile anlaşması üzerine ara verdiği harekatın Suriye’de siyasi bir çözüm için temel teşkil ettiğini belirtti ancak Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama yapmadı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi’de bir araya gelmiş, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin ulusal güvenliği bağlamında tam mutabakat sağlamıştı. Erdoğan, ABD ile 17 Ekim’de varılan 13 maddelik mutabakata ilişkin ‘ABD’nin sözünü tam olarak tutmadığını’ söylemişti. Milli Savunma Bakanlığı ise Rusya ile varılan mutabakat sonrası ‘bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığını’ duyurmuştu.

Reklam

Stoltenberg NATO savunma bakanlarının NATO genel merkezinde Suriye konusunu ele alacağı görüşmelerden bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, “Siyasi bir çözüme doğru ilerlemenin mümkün olduğunu gördük. İlk şart… çatışmayı durdurmak” dedi.

NATO genel sekreteri, “O zaman ilerlemeliyiz, buradan hareketle Suriye’de gerçek, müzakere edilen siyasi çözüm bulabiliriz” derken Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma sonucunun ne olacağından bahsetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

İran: Suriye’de istikrar sağlayacak tüm adımları memnuniyetle karşılıyoruz

Putin, ‘YPG’ye güçlü ültimatom vereceğiz, çekilmezse gereğini yaparsınız’ demiş

Erdoğan: YPG 30 kilometre çekilecek; 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyesi

‘Soçi muhtırası’ Barış Pınarı’nı muhafaza etti, Suriye’de Türkiye-Rusya işbirliği

Putin’le buluşan Erdoğan: Bu görüşme Barış Pınarı Harekatı’na ciddi fırsat sağlayacak

120 saatlik süre sonunda Erdoğan: ABD sözünü tam olarak tutmadı

SON HABERLER

Görevden alınan Erciş belediye başkanı Çetin, tutuklandı

Van 4’üncü ve 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alınan Erciş belediye başkanı Yıldız Çetin ve beraberindeki üç kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Çetin, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör propagandası yapmak’ suçlarından tutuklanırken, üç kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili son gelişmelere ilişkin altı maddelik basın açıklamasında bulunurken, ‘bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığını’ belirtti.

Trump: Ortadoğu’dan iyi haberler geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Rusya ile anlaşarak Suriye’nin kuzeyinde ortak devriye yapma kararı sonrasında, ‘Ortadoğu’dan iyi haberler geldiğini’ söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...