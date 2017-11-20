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NATO skandalını ‘kumpas davası’ mağduru binbaşı ortaya çıkarmış

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Norveç’teki NATO tatbikatında Atatürk’ü ‘düşman hedefler’ arasında gösteren skandal uygulamayı, Fethullah Gülen cemaatinin kurguladığı askeri casusluk davasının mağduru Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt olduğu ortaya çıktı.

NATO’nun Norveç’te düzenlediği ‘Trident Javelin-2017’ tatbikatında Atatürk’e düşman liderler arasında yer verilmiş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sahte bir hesap kullanılarak ‘düşman ile işbirliği içerisinde’ gösterilmişti. Bunun üzerine Türkiye tatbikattaki 41 askerini çekmişti.

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Habertürk yazarı Murat Bardakçı bugünkü yazısında skandalı Deniz Kuvvetleri’nde görevli Binbaşı Ebru  Nilhan Bozkurt’un ortaya çıkardığını yazdı.

Binbaşı Bozkurt rezaleti, tatbikat için özel şekilde simüle edilen mesajlaşma uygulaması ‘chatter‘ ile paylaşım uygulaması ‘facepage’de inceleme ve analizler yaptığı sırada farketti. Her gün takip ettiği ‘chatter‘ üzerinde Erdoğan adına sahte bir hesap açıldığını, bu hesap üzerinden Erdoğan ile düşman kuvvetler arasında sahte mesajlaşmaların yapıldığını farketti.

5 yıl 10 ay hapis almış

Murat Bardakçı Ebru Nilhan Bozkurt hakkında da şunları yazdı:

“Binbaşı Bozkurt birkaç sene öncesine kadar büyük eziyetler görmüş bir asker… Yüzbaşılığı sırasında devletin gizli belgelerini elde ettiği, bazı uçakların fotoğraflarını çektiği veya çektirdiği iddiası ile FETÖ’cülerinj ‘askerî casusluk davası‘nda sanık yapılmış, toplam 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin sözkonusu dâvâda 43 sanık hakkında verilen mahkûmiyet ve beraat kararlarını 7 Aralık 2013’te onaylaması üzerine hakkında yakalama emri çıkartılmadan önce yurtdışına gittiği iddia edilmişti.

Bozkurt, Anayasa Mahkemesi’nin daha sonra bu dâvâda yargılanan bütün sanıkların haklarının ihlâl edildiği yolunda verdiği karar ile görevine dönmüş, yüzbaşılık süresini de tamamlayıp binbaşılığa yükselmiş ve Deniz Kuvvetleri’nde hassas bir göreve getirilmişti.”

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