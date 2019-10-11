NATO şefi: YPG için üyeler arasında fikir birliği yok

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’ sonrasında İstanbul’a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ‘NATO’nun YPG’ye bakışı’ sorusuna “Üyeler arasında fikir birliği yok” dedi.

Fotoğraf: DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, NATO’nun kamuya açık bir ‘terör listesi’ bulunmadığını ifade ederek, “NATO, IŞİD’e karşı önemli bi görev aldı. Yerel güçleri eğitmenin önemini biliyoruz. YPG hakkında NATO üyeleri arasında bir fikir birliği yok” diye konuştu.

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‘NATO Türkiye ile dayanışma içinde’

Stoltenberg, hiçbir ülkenin Türkiye kadar Ortadoğu’dan saldırılara maruz kalmadığını belirterek, “Harekatı Çavuşoğlu ile görüştük. Daha fazla istikrarsızlığa sebep olunmaması, insanların daha fazla acı çekmemesi için itidal çağrısında bulundum” dedi.

Stoltenberg, NATO ve Türkiye’nin ortak düşmanının IŞİD olduğunu vurgularken “Bölgeyi onlardan temizledik. O teröristlerin bir kısmı şu an yakalanmış bulunuyor. Bunların tekrar kaçmasına müsaade etmemek gerekiyor” dedi.

NATO genel sekreteri, ‘ABD’nin Türkiye’ye olası yaptırımları sonrasında NATO’nun pozisyonu’yla ilgili sorusuna ise “Varsayımlar üzerinden konuşmam yanlış olur. Türkiye önemli ve güçlü bir NATO müttefikidir. IŞİD ile olan mücadelede Türkiye büyük katkı sağladı” diye yanıt verdi.

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Çavuşoğlu: Kara propaganda bizi vazgeçiremez

Çavuşoğlu, Türkiye’nin ‘sivilleri hedef alma’ suçlamasıyla itham edilmesinin kara propaganda olduğunu ve bununla Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında da karşılaştıklarını söyleyerek şöyle devam etti: “İnsani yardım konusunda kimse Türkiye’ye ders veremez. İnsani yardım konusunda birinciyiz. YPG orada azınlıklara saldırıyor Türkiye saldırdı deyip Avrupa’dan destek arıyor. Bu tür kara propagandalar bizi kararlılığımızdan vazgeçirmez. Gerçekleri söylemek bizim görevimiz.”

Bakan, herkesin PKK ile YPG’nin aynı olduğunu bildiğini ve Türkiye’nin endişelerinin haklı olduğunu söylediğini ifade ederek, “Terör örgütüne silah verdiniz, bu benim problemim değil; bu destek veren ülkelerin ikiyüzlülüğü” dedi.

Türkiye’yi koruma planının NATO tarafından onaylandığını belirten Çavuşoğlu, “Planın içinde YPG/PYD de vardır. DAEŞ ortak düşman, kabul ediyoruz. ‘DAEŞ ortak düşman mücadele edelim, PKK da ortak düşmanımız ama onla mücadele edilmesin’ anlayışını kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Bakan, ‘İspanya’nın, Türkiye’ye konuşlandırdığı Patriot füzelerini yenilemeyeceği’ açıklamasıyla ilgili ise bu durumun Türkiye’nin neden kendi savunma sistemine sahip olmak istediğinin bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, IŞİD’li mahkumların serbest bırakılmasının mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.