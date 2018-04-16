NATO şefi Ankara’da: Türkiye’nin güçlü mesajını takdir ediyorum

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Diplomatik temaslarda bulunmak için Türkiye’ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye’ye yönelik hava saldırısıyla caydırıcı bir mesaj verildiğini belirterek, “Özellikle Türkiye’nin net ve güçlü mesajını takdir ediyorum” dedi.

Türkiye ziyareti sırasında CNN Türk’e konuşan Stoltenberg, Suriye’de rejimin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiayı ‘senaryo’ diye değerlendirilmesine, “Üç NATO müttefikinin hava saldırısını gerçekleştirmesinin çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum” diyerek karşılık verdi.

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Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti: “Üç ülke istihbaratlarını paylaştı. Yapılan incelemeler Esad rejiminin kimyasal saldırıdan sorumlu olduğunu gösteriyor. NATO müttefikleri bağımsız bir araştırma yapılmasını istedi fakat Rusya bunu her seferinde engelledi. Harekatın kapsamı dar ve sınırları, çerçevesi belliydi. Rejimin kimyasal noktalarını hedef aldık.”

ABD, Britanya ve Fransa’nın hava saldırısı sırasında Türkiye’nin tutumunu da değerlendiren Stoltenberg şunları söyledi: “Öncelikle ben Türkiye’nin net ve güçlü mesajını takdir ediyorum. Türkiye çok değerli bir NATO müttefiki, Afganistan’da, Kosova’da ve NATO’nun terörle mücadelelerini artırmasına imkan tanıyor. NATO, Rusya’yı izole etmek istemiyor. İkili bir yol izlemek istiyor, Rusya ile diyaloga devam etmek istiyoruz. NATO müttefikleri bir arada kalmalı. NATO ittifakının çekirdeği güvenlik teminatı oluşturur. Türkiye’nin varlığı NATO için önemli.”

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