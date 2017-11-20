NATO: Rusya subaylarımızın cep telefonlarına siber saldırı düzenliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın NATO subaylarının cep telefonlarına siber saldırı düzenlediğini açıkladı.

CBC radyosuna konuşan Stoltenberg şunları söyledi:

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“Rusya, demokratik kurumlarımıza duyulan güveni baltalamak üzere sosyal ağları ve sanal ortamı kullanıyor. Bu sürekli olarak gelişen bir tehdit ve buna adapte olmak zorundayız. Buna karşı siber güvenlik kuvvetlerini güçlendiriyoruz. Son dönemde siber korsanlar NATO askerlerinin cep telefonlarına eskiye göre daha sık saldırı düzenlemeye başladılar. Eskiden siber saldırı hedeflerinin çoğu NATO güzergahlarıyken, şu an bu tür saldırıların çoğunluğu askerlerin cep telefonlarına yapılıyor.”

Siber korsanlar, casus programlarla ele geçirdikleri telefonlardaki sırları öğreniyor, mesajlaşmayı izliyor, ortam dinlemesi yapıyor ve hatta görüntü bile alabiliyor.