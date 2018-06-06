NATO rahatladı: Menbiç anlaşmasından memnunuz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Menbiç’te ABD’yle anlaşmasından memnuniyetini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişeri Bakanı Mike Pompeo, Washington’da yaptıkları görüşmede Suriye’deki Menbiç kentinden YPG’nin çıkarılması konusunda altı aylık bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varmıştı.

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Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen basın toplantısında Stoltenberg, iki NATO müttefiki Türkiye ve ABD’nin, Suriye’nin kuzeyindeki zor sorunlara çözüm bulma çabalarının önemli olduğunu vurgulayıp, “Türkiye ve ABD’nin Münbiç’te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Yol haritasının detayları hakkında görüş bildirmesinin mümkün olmadığını belirten NATO şefi, bunun iki NATO müttefiki tarafından belirleneceğini dile getirdi.

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Stoltenberg, terörle mücadeleyi sürdürürken Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi.