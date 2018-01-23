NATO ‘orantılı yanıt’ istedi: Türkiye’nin güvenliğini koruma hakkı var

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Türkiye’nin güvenliğini koruma hakkı olduğunu ancak ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda tehditlere orantılı yanıt verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ziyareti sırasında İstanbul’da NTV’den Deniz Kilislioğlu’na konuşan Gottemoeller sözlerine şöyle başladı: “Türkiye, sınırlarında terör tehdidiyle en sık karşı karşıya kalan ülke ve bu korkunç tehditle mücadele ediyor. Suriye’deki Kürt silahlı oluşumlarından endişe duymak için meşru gerekçeler mevcut. Ancak tehditler ve bunlara verilen yanıtlar arasında dengeyi korumak gerekiyor.”

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Operasyonun ilk anından bu yana Türkiye’nin güvenlik endişeleri olduğunu söylediklerini hatırlatan Gottemoeller, “Türkiye, saldırıların büyüklüğü ve sayısı dikkate alındığında son dönemde terörle en fazla mücadele eden ülke olarak dikkat çekmiştir. Türkiye’nin talep ve ihtiyaçlarına göre birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Genel sekreter yardımcısı, Türkiye’yle ABD arasındaki ‘YPG gerilimi’yle ilgili de konuştu: “NATO, büyük bir aile ve üyeleri arasında bazen anlaşmazlıklar oluyor. Türkiye, NATO için çok önemli ve en eski üyelerinden biri. Üyelerimiz arasındaki tartışmaların çözülmesine bir aile olarak yardım edebiliriz. NATO müzakere masasında olacak ve Türkiye bu konuyu gündeme getirebilir.”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la sürekli iletişim halinde olduğunu kaydeden Gottemoeller, NATO başkanının Erdoğan’la yaptığı görüşmelerden memnun olduğunu aktardı.