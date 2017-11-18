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‘NATO krizi’nde son durum: Genel sekreter Stoltenberg, Erdoğan’dan özür diledi

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak NATO tatbikatında yaşanan skandalla ilgili özür diledi.

Fotoğraf: Reuters

NATO’nun Norveç’te 8-17 Kasım tarihlerinde düzenlediği tatbikatta ‘düşman kuvvetleri’ liderlerinin arasına Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının da koyulduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca NATO askerlerinin haberleştiği sistemde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adına sahte hesap açılmış, buradan NATO karşıtı paylaşımlar yapılmıştı.

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Türkiye askerlerini tatbikattan çekerken, NATO ve Norveç’ten özür gelmişti. Ayrıca NATO’nun iki personeli de ihraç edilmişti.

‘Olumsuz etkilememesini ümit ediyorum’

AA’nın aktardığına göre, Erdoğan’ı arayan Stoltenberg, komuta kademesi tarafından gerekli soruşturmanın başlatıldığını ve olaya sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin işine derhal son verildiğini belirtti.

Benzer bir durumun tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirten Stoltenberg, yaşanan skandalın NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini ümit ettiğini bildirdi.

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