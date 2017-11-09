NATO komutanı: S-400’lere karşı Türk yetkililere baskıyı sürdüreceğiz

NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Tod Wolters, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almaya hazırlanan Türk yetkililere NATO ile uyumlu sistemler almaları yönünde baskıyı sürdüreceklerini söyledi.

DW Türkçe’nin haberine göre, ABD’li General Tod Wolters, “Bu anlaşma henüz uygulanmaya konmadı. Konuşulan S-400’ler Türkiye’de bulunmuyor” dedi.

Reklam

S-400 füze savunma sisteminin NATO hava savunma sistemleriyle uyumlu olmadığına dikkat çeken Wolters, NATO’ya uyumlu çalışabilecek sistemler satın almaları konusunda Türk hava kuvvetleri yetkililerine baskıyı sürdüreceklerini söyledi.

Wolters, “Bölgede artık bu kapasiteye sahip, ortak çalışılabilirlik seviyesi çok yüksek sistemlerimiz var” diye konuştu.

Türkiye, S-400 füze savunma sistemini satın almaya karar vermeden önce Patriot savunma füzelerini üreten Amerikalı Raytheon şirketinin teklifi de gündeme gelmişti.

Türkiye ile Rusya arasında S-400 füze sistemine ilişkin anlaşma temmuz ayında imzalanmıştı.

İtalya ve Fransa’yla ortak proje

Türkiye’nin bugün İtalya ve Fransa’yla hava ve füze savunma sistemlerinin ortak üretiminde işbirliğini de içeren ‘savunma işbirliği niyet beyanı’nı imzaladığı belirtilmişti.

İşbirliğinin ilk adımı olarak Fransa-İtalya ortaklığı EUROSAM tarafından üretilen SAMP-T füze sistemini temel alan bir sistemin EUROSAM konsorsiyumu ile Türk firmaları tarafından analizinin yapılması ve üç ülkenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların başlanması kararlaştırıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, eylül ayında yaptığı açıklamada, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alınmasını “Türkiye’nin kendi kararı olarak” nitelendirmiş ve Türkiye’nin İtalya ve Fransa ile hava savunma sistemleri konusunda temas halinde olduğunu söylemişti.