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Yaramazlara biraz batar!

NATO, Irak’taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı

NATO, ABD’nin dün saldırı düzenleyerek İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak’taki Şii milis grup Haşdi Şabi’nin ikinci komutanı Ebu Mehdi el Mühendis’i öldürmesinin ardından Irak’taki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

NATO Sözcüsünün vekili Dylan White, mevcut gelişmeler ışığında ABD yetkilileriyle yakın irtibatın sürdüğünü söylemişti.

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“NATO bölgedeki durumu çok yakından takip ediyor” diyen White, NATO’nun Irak eğitim misyonu kapsamında ülkede bulunan personelin güvenliğinin de büyük öneme sahip olduğunu belirtmişti.

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