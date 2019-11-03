NATO genel sekreteri: Hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hiçbir NATO üyesi ülkenin Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Stoltenberg Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde şiddetin gerilemeye başladığını ve bunun siyasi bir çözüm için çabaları da beraberinde getirebileceğini belirtti.

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Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirten Stoltenberg şu ifadeleri kullandı: “IŞİD’e karşı mücadelede ve sözde hilafetin fiziksel olarak yıkılmasında Türkiye kararlı bir şekilde katkıda bulundu. Hiçbir müttefik Türkiye kadar Suriyeli sığınmacı almadı. Türkiye 3.6 milyon Suriyeliyi aldı ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı.”

NATO genel sekreteri, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in ‘Suriye’nin kuzeyinde uluslararası güvenli bölge önerisi’ni memnuniyetle karşıladığını ancak bu konuda tüm dünya ülkelerinin Suriye’deki şiddetin sona ermesi için sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekti.