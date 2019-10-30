NATO genel sekreteri: Görüş ayrılıkları IŞİD’e karşı koalisyonu tehlikeye atmamalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anladıklarını, farklı NATO üyeleri arasında görüş ayrılıklarının bulunduğunun da görüldüğünü, fakat bunun, IŞİD’e karşı oluşturulan koalisyonu tehlikeye atmaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Ukrayna’nın liman kenti Odessa’yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, burada Ukrayna Avrupa ve Atlantik Entegrasyonu’ndan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Türkiye’nin Suriye politikasını ve Rusya’nın bölgede artan etkinliği konusundaki görüşü konusunda DHA’nın sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, şöyle dedi: “NATO’nun üyeleri arasında bu konuda görüş ayrılıklarının olduğunu görüyoruz. Ancak bu, IŞİD’e karşı oluşturulmuş koalisyonu tehlikeye atmamalı.”

NATO’nun Suriye’de inisiyatif alma olasılığı konusundaki soruyu da yanıtlayan Stoltenberg, Suriye’nin kuzeyinde son zamanlarda şiddet olaylarının azaldığının gözlemlendiğini ve kendilerinin bu çerçevede, Suriye’de sorunun siyasi yoldan çözülmesi konusunda bütün çabanın ortaya konması gerektiği görüşünde olduklarını kaydetti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Dmitro Kuleba ise Türkiye ile Ukrayna’nın stratejik ortak olduklarını, Ukrayna’nın, Türkiye’nin Suriye’de bazı çıkarlarının olduğunu anladığını, diğer taraftan Türk-Ukrayna ilişkilerinin de gerek Ankara, gerekse Kiev açısından, en az Suriye konusu kadar önemli olduğunu dile getirdi.