NATO Genel Sekreteri: Bana harekatın ölçülü olacağı teminatı verildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırmamanın önemini vurgulayarak, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri operasyonun itidalli olacağını söylediğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre Stoltenberg, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’nin ‘haklı güvenlik endişeleri’ olduğunu ve NATO’nun Suriye’deki Kürt güçlere karşı saldırılar konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

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Stoltenberg, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşmesinin ardından “Bana Suriye’nin kuzeydoğusuna yapılan herhangi bir eylemin ölçülü ve orantılı olacağı teminatı verildi” dedi. Stoltenberg, şöyle devam etti: “Bölgenin daha fazla istikrarsızlaşmasına, insanların daha çok acı çekmesine sebep olabilecek ve gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınmak önemli.”