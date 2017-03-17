NATO devreye girdi: Türkiye ve Avusturya sorunu çözmeli

NATO Genel Sekreteri Jans Stoltenberg, Türkiye’nin Avusturya’ya yönelik işbirliği programlarını engellemesi üzerine iki ülkeyi diplomatik gerginliğe çözüm bulmaları için uyardı.

NATO üyesi olmayan ancak üye ülkelerle partnerlik yapan Avusturya, önce Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istemiş, ardından iktidar üyelerinin ülkede referandum toplantıları düzenlemesine karşı çıkmıştı. İki ülke arasındaki diplomatik kriz, Türkiye’nin NATO partneri Avusturya’yla ortak çalışmayı durdurduğunu açıklamasıyla tırmanmıştı.

Stoltenberg, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da durumun sorulması üzerine her iki ülkeyi de uyararak, “Çok talihsiz bir durum ve bazı işbirliği programlarının düzenlenemeyeceği anlamına geliyor. Türkiye ve Avusturya’yı bunu çözmeye güçlü biçimde davet ediyoruz ki işbirliği için olumsuz sonuçları olmasın” dedi.

Avusturya’yla referandum gerginliği

NATO’nun Brüksel’deki Türkiye misyonunun sözcüsü Fatma Paşaoğlu, kararın sadece Avusturya’ya yönelik alındığını duyurarak, “Avusturya’yla bazı gerginlikler var ve engellemelere yol açtı. Ancak bu sadece Avusturya’yı hedef alıyor, diğer partnerleri değil” demişti.

Karar, Avusturya’nın Türk bakanların ülkede seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemeye çalışacağını ilan etmesinin ardından alındı.

Avusturya Başbakanı Kern, daha önce AKP’nin referandum kampanyası için düzenlemek istediği miting ve toplantıların Avrupa genelinde yasaklanması gerektiğini savunmuştu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Wolfgang Sobotka yabancı politikacıların kendi ülkelerinin iç çekişmelerini Avusturya topraklarına taşımalarına izin vermeyeceğini ifade ederek yabancı siyasetçilerin Avusturya’da konuşmalarının yasaklanmasını düzenleyen konuyla ilgili yasa taslağı hazırladıklarını belirtmişti.

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz da dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkeye gelerek verdiği 13 bin 500 kişilik mitingden sonra ‘kargaşa yaşandığını’ savunmuş, Erdoğan’ın referandum mitingi için ülkeye gelmemesi gerektiğini söylemişti.