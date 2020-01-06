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Yaramazlara biraz batar!

NATO bugün Irak-İran kriziyle ilgili toplanacak

ABD’nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla Irak’ta öldürmesinin ardından NATO ülkelerinin temsilcileri bugün Ortadoğu’daki durumu görüşmek üzere Brüksel’de bir araya gelecekler.

Fotoğraf: Reuters

Bir NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in üye ülkelerle yürüttüğü istişareler sonucunda toplantı kararı alındı.

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NATO büyükelçileri normalde düzenli aralıklarla toplanıyorlar. Ancak Süleymani’nin öldürülmesinin ardından NATO’nun güvenlik sorunu nedeniyle Irak’taki eğitim çalışmalarını askıya almaya karar vermesinin ardından kısa süre içinde toplantı yapılması kararı alındı.

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