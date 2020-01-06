NATO bugün Irak-İran kriziyle ilgili toplanacak

ABD’nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla Irak’ta öldürmesinin ardından NATO ülkelerinin temsilcileri bugün Ortadoğu’daki durumu görüşmek üzere Brüksel’de bir araya gelecekler.
Bir NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in üye ülkelerle yürüttüğü istişareler sonucunda toplantı kararı alındı.
NATO büyükelçileri normalde düzenli aralıklarla toplanıyorlar. Ancak Süleymani’nin öldürülmesinin ardından NATO’nun güvenlik sorunu nedeniyle Irak’taki eğitim çalışmalarını askıya almaya karar vermesinin ardından kısa süre içinde toplantı yapılması kararı alındı.