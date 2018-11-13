NATO ‘Avrupa Ordusu’na karşı: Türkiye gibi ülkeler olmadan kıta güvenli değil

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Avrupa Ordusu kurulsun” çağrısına karşı çıkarken, kıtanın güvenliğinin Türkiye gibi ülkeler olmadan düşünülemeyeceğini söyledi.

Stoltenberg, Almanya’nın başkenti Berlin’de katıldığı bir forumda AB bünyesinde kurulması gündeme gelen Avrupa Ordusu’na ilişkin tartışmaya dahil oldu.

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Deutsche Welle’nin aktardığına göre, AB’nin savunma kapasitesini geliştirme çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve bunun NATO’yu da güçlendireceğini belirten Stoltenberg, ABD ile ilişkilerin bozulmaması gerektiğine dikkat çekerek “Stratejik bağımsızlık gibi bir süreçten çok fazla bahsediyorsanız, önemli stratejik işleri kendi başınıza yapacağınız anlaşılır ve bu akıllıca değildir” dedi.

Avrupalı müttefiklerin isterlerse ABD ile veya ABD olmadan NATO çerçevesinde operasyonlar yürütebileceğini belirten Stoltenberg, ancak NATO’nun yaptığı işin aynısını yapacak yeni bir AB güvenlik oluşumuna karşı çıkacağını söyledi. Stoltenberg, “Gerçek şu ki, tek ve güçlü bir komuta yapısına ihtiyacımız var. Kaynaklarımızı ikiye bölemeyiz” diye konuştu.

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Avrupa’nın savunmasında ilerlemenin transatlantik ilişkilerin (NATO’yu kastediyor) güçlendirilmesiyle mümkün olacağı mesajı veren Stoltenberg şöyle devam etti: “Çünkü AB üyesi olmayan müttefikler Avrupa’nın güvenliğinde anahtar rol oynuyor. Avrupa savunmasını, terörizme karşı savaşta, Irak ve Suriye’de tanık olduğumuz tüm şiddet ve istikrarsızlık karşısında kilit rol oynayan Türkiye gibi ülkeler olmadan tahayyül edebilmek mümkün değildir.”

Macron’un çağrısına, “Bu çok aşağılayıcı” diyerek karşı çıkan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’nın öncelikle NATO’da kendi üzerine düşen payı ödemesi gerektiğini söylemişti.