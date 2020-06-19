NATO, Türk-Fransız donanmaları arasındaki olayı araştıracak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa’nın Akdeniz’de ‘bir Türk gemisinin bir Fransız gemisini taciz ettiği’ yönündeki suçlamasının araştırılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Fransa Savunma Bakanlığı bu ay Akdeniz’de yürütülen NATO görevi sırasında bir Türk gemisinin Fransız gemisine karşı ‘aşırı saldırgan’ bir müdahalede bulunduğunu öne sürmüştü. Üst düzey bir Türk askeri yetkili, iddianın ‘tamamen gerçek dışı’ olduğunu, gemiye talebi üzerine yakıt ikmali yapıldığını belirterek, muhabere paylaşmayan gemiyle ilgili durumun NATO makamlarına bildirildiğini söylemişti.

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Stoltenberg dün NATO savunma bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Akdeniz’deki olay birkaç müttefik tarafından toplantıda ele alındı. NATO askeri yetkililerinin tam olarak açıklığa kavuşturmak için olayı araştırdığından emin olun” dedi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 10 Haziran’da bir Türk savaş gemisinin Akdeniz’in doğusundaki Fransız savaş gemisi Courbet’e radar ışıklarını üç kez yaktığını söyledi.

Parly, Fransız savaş gemisinin, uydu aktarıcısını kapatıp kendini ve nihai destinasyonunu tanımlamayan Türk gemisi Cirkin’in Libya’ya silah kaçırıp kaçırmadığını kontrol etmek için NATO görevinde olduğunu söyledi.

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Öte yandan, Reuters ve Anadolu Ajansı’na konuşan Milli Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Fransa’nın bir gemisinin TSK tarafından Akdeniz’de taciz edildiği iddiasını çürüten bilgi notunun NATO karargahındaki askeri ve sivil yetkililere verildiğini kaydetti.

Aynı yetkili, Fransa’nın NATO makamlarına iddiasını destekleyen herhangi bir somut kanıt sunamadığını belirtti. Yetkili, gemide ve karargahtaki kayıtların incelendiğini ve teknik verilerin böyle bir şey yapılmadığını ortaya koyduğunu söyledi.