National Geographic yazdı: Hasankeyf’te tarih sular altına gömülüyor

Birçok insan hükümetin amacının Türkiye’nin iç ihtiyacı ve güvenliği için bu doğal kaynağı koruma olduğunu düşünüyor. Hasankeyf Matters’ın kurucusu ve bölgenin yarı-zamanlı sakini John Crofoot’a göre su “Irak ve Suriye’ye karşı bir silah olarak kullanılabilecek bir koz.”

Hükümet tarihi çarşıda çalışan insanlara, çoğunlukla kimsenin yaşamadığı boş bir yerleşim yeri olan Yeni Hasankeyf’e taşınmaları gerektiğini söyleyen belgeleri yolladıktan sonra, Hasankeyf sakinleri mart ayında hükümeti protesto etti. Tüccarlar bir hayalet kasabada iş yapamayacaklarını ve bu tahliyenin çalışma haklarının ihlali olduğunu anlattı. Bu talepleri kabul gördü, en azından şimdilik.

(Kaynak: National Geographic)