Natalie Portman Akademi’nin ‘görmezden geldiği’ kadınları ‘içine işledi’

92’nci Oscar ödül töreninde Natalie Portman tercih ettiği elbiseyle Akademi’nin ‘görmezden geldiği’ kadın yönetmenleri, kırmızı halıda tarihe not düştü.

Fotoğraf: Reuters

Portman dore işlemeli siyah elbisesinin üstüne giydiği pelerinin içine Oscar’a aday gösterilmeyen üç kadın yönetmenin adını işledi. Pelerinin astarında şerit halide Greta Gerwig (“Little Women/Küçük Kadınlar”), Lorene Scafaria (“Hustlers”) ve Lulu Wang’in (“The Farewell/Elveda”) isimleri olan elbise Dior imzası taşıyordu.

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Portman pelerinini “Yaptıkları müthiş işleri fark edilmeyen kadınları kendi ince yöntemlerimle göstermek istedim” sözleriyle anlattı.

Bu yılki ‘en iyi yönetmen‘ kategorisinde adaylar Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino ve Bong Joon Ho idi. Kazanan ‘Parazit’ filmiyle Bong Joon Ho oldu.

Portman iki yıl önceki Oscar töreninde de ödül alanı açıklamak üzere çıktığı sahnede, adayları ismini “İşte hepsi erkek adaylar” ifadesiyle sunarak Akademi’yi cinsiyetçi olmakla suçlamıştı.