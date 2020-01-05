Nasrallah’tan ABD’ye: Bölgede yeni bir savaş başlattılar

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ABD’nin İran’ın üst düzey komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ‘bölgede yeni bir savaş başlattığını’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

ABD’nin 3 Ocak’ta Irak’ta düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı tümgeneral Kasım Süleymani ve Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin komutan yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen mitingde konuşan Nasrallah, “3 Ocak, bölgedeki iki evreyi, yeni bir tarihin ve yeni bir evrenin başlangıcını ayıran bir tarihtir” dedi.

Süleymani’nin öldürülmesinin bir suç olduğunu, emrin ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiğini aktaran Nasrallah, “Trump, Amerikan ordusuna bir suçu gerçekleştirmesini emretti ve ordu bu emri uyguladı” dedi.

Hizbullah lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD’nin ilk hedefi İran’daki İslami rejimi yıkmaktı. Bu, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından da ifade edildi. Trump nükleer anlaşmadan çıktı ve yaptırımlar uyguladı. İran’a abluka ve tecritle ekonomik kriz yaşatmak ve İran’ı uyuşmazlığa doğru itmek için girişimlerde bulundu. Trump’ın tüm politikası İran’ı müzakere masasına getirmek ancak görev süresi bitecek, İran müzakere etmeyecek. Trump çok açık ve şeffaf; çünkü kibirli ve önünde kimseyi görmüyor. Ülkeleri ve uluslararası bir toplumu tanımıyor. Bölgede yeni bir savaş başlattılar.”

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‘İsrail ABD’ye başvurdu’

Nasrallah, Süleymani’nin öldürülmesini İsrail’in istediğini öne sürerek şunları kaydetti: “ABD ve İsrail bölgenin dosyalarını incelediklerinde, Suriye, Irak, Yemen, Afganistan ve direnişin her ekseninde, her yerde onlara karşı koyan bir adam buldular, Kasım Süleymani’yi buldular. İsrail, Süleymani’yi var olan en tehlikeli adam olarak görüyordu ve İsrail onu öldürmeye cesaret edemedi. Bu yüzden onu öldürmek için ABD’ye başvurdu. Amerikalılar İran’ın korkacağını ve geri çekileceğini umuyor.”

Hizbullah lideri, Süleymani’nin öldürülmesine karşılık ABD’nin bölgedeki askeri üslerine, savaş gemilerine ve subay ile askerlerine uygulanacak ‘kısas’ın adil olacağını ifade etti. Nasrallah, konuşmasında sivilleri kast etmediklerini belirtti.