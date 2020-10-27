‘Nasipse Adayız’, Mannheim-Heidelberg Film Festivali’nde yarışacak

Yönetmen, oyuncu ve senarist Ercan Kesal’ın ilk uzun metraj filmi ‘Nasipse Adayız’, bu yıl 69’uncusu düzenlenecek Uluslararası Mannheim-Heidelberg Film Festivali’nde yarışacak.

Fotoğraf: 724kultursanat.com

AA’nın haberine göre 12-22 Kasım’da düzenlenecek festival kapsamında, ilk kez Almanya’daki sinemaseverlerle buluşacak.

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Kesal’ın genç bir doktor olarak Beyoğlu belediye başkan aday adayı olmasını anlatan, otobiyografik özelliklere sahip film, İstanbul Film Festivali’nden en iyi yönetmen, en iyi kurgu ve FIPRESCI en iyi film ödüllerini aldı.

Film ayrıca 27’nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde en iyi film, en iyi yönetmen ve Film Yönetmenleri Derneği’nin en iyi yönetmenödüllerine de layık görüldü.

İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde yaşadığı trajikomik hikayesini ele alan yapımda, Kesal’ın yanı sıra Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci de rol aldı. Filmde, Nazan Kesal ile Valeriu Andriuta ise konuk oyuncu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklenen film, 30 Ekim’de Bir Film dağıtımıyla sinemalarda gösterime girecek.