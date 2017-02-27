NASA’nın ‘yerlisi’: Türk Uzay Ajansı’nın kurulması yeniden Meclis’in gündeminde

Meclis’e sunulan bir kanun tasarısı Türk Uzay Ajansı’nın kurulmasını yeniden gündeme taşıdı.

AA’daki habere göre ‘Türkiye Uzay Ajansı kurulması ve uzaya yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı’ bakanlar kurulundan geçen tasarı ajansın Türkiye’deki uzay çalışmalarının koordinasyonunu sağlamasını öngörüyor.

Ajansın ana hedefleri, uzay ve havacılık bilim-teknolojilerinde dışı bağımlılığının azaltılması, uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması, bilimsel ve teknolojik altyapının oluşturulması için araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması.

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Ajansın kurulmasının ardından uzmanlıklarını yurt dışında yapan bilim insanlarının çalışmalarını Türkiye’de devam etmelerine olanak tanınması da hedefler arasında yer alıyor.

Deutche Welle Türkiye’nin konuştuğu Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ethem Derman da başta NASA olmak üzere dünyanın birçok önemli uzay kurumunda çalışan değerli bilim insanları olduğunu, bu insanların çalışmalarını Türkiye’de yapmalarına olanak sağlayacak bir kurumun gerekli olduğunu söyledi.

Derman 1995 yılından bu yana Türkiye’nin uzay ajansının yasal altyapısına yönelik çalışmaların yapıldığına da dikkat çekti: “2002’de ortaya konan yasa çalışması oldukça yetkindi. Fakat o zamandan bu yana uzay ajansının yasal altyapısının tamamlandığına şahit olamadık.”