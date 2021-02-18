NASA’nın Perseverance adlı uzay aracı Mars yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaptı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından, Mars 2020 görevi kapsamında kızıl gezegende yaşam izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance (Azim) adlı uzay aracı Mars yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaptı.

Fotoğraf: NASA

Mars 2020, Perseverance uzay aracı ve Ingenuity helikopter dronunu içeren, NASA tarafından hazırlanan bir Mars keşif görevidir. 30 Temmuz 2020’de fırlatılan uzay aracı bugün itibariyle Jezero kraterine indi.

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NASA’nın şimdiye kadar inşa ettiği en büyük, en ağır, en karmaşık keşif aracı olan Perseverance, Mars’ın yaşanabilirliğini inceleyecek, olası geçmiş mikrobiyal yaşamın işaretlerini arayacak, seçilen kaya ve toprak örneklerini toplayıp depolayacak ve gelecekteki insan görevlerine hazırlanacak.

Perseverance, uzay aracına ve göreve özel açılan Twitter hesabından, Mars’a indikten sonra şu ifadelerle konuşturuldu ve Mars’tan gönderdiği ilk fotoğrafı paylaştı: “Selam Dünya. Kalıcı evime ilk bakışım.”