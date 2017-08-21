NASA’nın Twitter şakası: Tutulma sırasında Ay, Güneş’i ‘engelledi’

‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasında savunma yapan binbaşı, terör operasyonu yapılacağı söylendiği için MAK timi personelini kendisinin görevlendirdiğini söyledi. ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi ve iki polisin hayatını kaybetmesiyle ilgili üçü firari, 44’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına bugün Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada savunma yapan MAK tim komutanı binbaşı Taner Berber, 15 Temmuz’dan 10 gün sonra kendi […]