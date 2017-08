NASA’nın Twitter şakası: Tutulma sırasında Ay, Güneş’i ‘engelledi’

Güneş tutulması sırasında, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Ay’la ilgili haberler veren Twitter hesabı, Güneş’le ilgili haberler veren hesabını engelleyerek ‘şaka yaptı.’

ABD’de bugün yıllar sonra tam Güneş tutulması yaşandı. ABD’den binlerce kişi tutulmaya şahit olurken, dünya çapında birçok insan tutulmayı NASA’nın canlı yayınından izledi.

NASA, Twitter hesabındansa ‘kendince’ bir şaka yaptı.

NASA’nın ‘NASA Moon’ (Ay) hesabı, tutulma sırasında, ‘NASA Sun & Space’ (Güneş ve Uzay) hesabını Twitter’dan engelledi.

HA HA HA I’ve blocked the Sun! Make way for the Moon. #SolarEclipse2017 pic.twitter.com/nZCoqBlSTe

Tutuklamanın ardındansa ‘NASA Moon’, engeli kaldırdı.

Let the Sun shine ☀️ @NASASun, I unblocked you in the sky and on Twitter 🙂 #SolarEclipse2017

— NASA Moon (@NASAMoon) August 21, 2017