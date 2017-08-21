Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

NASA’nın Twitter şakası: Tutulma sırasında Ay, Güneş’i ‘engelledi’

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Güneş tutulması sırasında, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Ay’la ilgili haberler veren Twitter hesabı, Güneş’le ilgili haberler veren hesabını engelleyerek ‘şaka yaptı.’

Fotoğraf: Reuters

ABD’de bugün yıllar sonra tam Güneş tutulması yaşandı. ABD’den binlerce kişi tutulmaya şahit olurken, dünya çapında birçok insan tutulmayı NASA’nın canlı yayınından izledi.

Reklam

NASA, Twitter hesabındansa ‘kendince’ bir şaka yaptı.

NASA’nın ‘NASA Moon’ (Ay) hesabı, tutulma sırasında, ‘NASA Sun & Space’ (Güneş ve Uzay) hesabını Twitter’dan engelledi.

Tutuklamanın ardındansa ‘NASA Moon’, engeli kaldırdı.

Güneş tutuldu, dünya izledi

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

‘Erdoğan’a suikast’ davasında binbaşı: MAK timini ben seçtim, ben görevlendirdim

  ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasında savunma yapan binbaşı, terör operasyonu yapılacağı söylendiği için MAK timi personelini kendisinin görevlendirdiğini söyledi. ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi ve iki polisin hayatını kaybetmesiyle ilgili üçü firari, 44’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına bugün Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada savunma yapan MAK tim komutanı binbaşı Taner Berber, 15 Temmuz’dan 10 gün sonra kendi […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...