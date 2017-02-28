NASA’nın özel sektördeki ‘rakibi’ SpaceX, gelecek yıl iki kişiyi ‘ederiyle’ Ay’a götürecek

Havacılık ve uzay mühendisliği alanında faaliyet gösteren ABD’li SpaceX şirketi, gelecek yıl iki kişiyi Dünya’nın uydusu Ay’a götüreceğini duyurdu.

Guardian’da yer alan habere göre şirketin CEO’si Elon Musk, gazetecilere telekonferansla yaptığı açıklamada ‘Ay’a yolculuğun’ gelecek yıl başlayacağını kaydetti.

Musk, Ay’a gönderilecek kişilerin isimlerini ve ne kadar ödediklerini ise ‘saklı tuttu.’

İsmi saklı tutulan ‘müstakbel’ astronotların geçen yıl Ay’a gitmek için başvuru yaptıkları ve bu konuda oldukça ‘ciddi’ oldukları belirtildi. İki isim de gerekli eğitimleri aldıktan sonra bir dizi teste tabi tutulacak.

‘Oldukça yüklü bir depozito’

Musk, söz konusu yolculuğun yaklaşık bir hafta süreceğini belirtirken görevde Ay’a ayak basılmayacak. Toplam uçuş mesafesinin ise 500 bin ila 600 bin kilometre olacağı duyuruldu.

Sapecx’ten yapılan açıklamada ise Ay’a gidecek iki ismin ‘oldukça yüklü’ bir depozito yatırdıkları kaydedildi.

Musk ise maliyeti “Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot göndermekle karşılaştırılır” sözleriyle duyurdu. NASA, halihazırda, Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos’a Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot göndermesi için ‘adam başı’ 70 milyon dolar ödüyor.

Musk, söz konusu yolcuların ‘Hollywood’dan olmadığını’ da açıkladı.