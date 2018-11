NASA’nın keşif aracı InSight Mars’a indi: Sondajla yeraltı yapısı incelenecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ın yeraltı yapısını inceleyecek olan keşif aracı InSight’ın gezegene başarılı bir şekilde indiğini açıkladı.

InSight, bugün Türkiye saatiyle 22.50’de Mars’a indi. Keşif aracı, gezegene iner inmez bir de fotoğraf gönderdi.

📸 Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:

InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw

— NASA (@NASA) November 26, 2018