NASA’nın keşif aracı InSight Mars’a indi: Sondajla yeraltı yapısı incelenecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ın yeraltı yapısını inceleyecek olan keşif aracı InSight’ın gezegene başarılı bir şekilde indiğini açıkladı.

InSight, bugün Türkiye saatiyle 22.50’de Mars’a indi. Keşif aracı, gezegene iner inmez bir de fotoğraf gönderdi.

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📸 Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding: InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw — NASA (@NASA) November 26, 2018

Bugüne kadar Mars’ın yüzeyi inceledi ama InSight, ‘kızıl gezegen’in yeraltı yapısını inceleyen ilk uzay aracı olacak.

InSight, görev süresi boyunca Mars’ın yeraltı kayalıklarından sondaj yöntemiyle örnekler toplayacak.

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İncelemelerde, Mars’ın yeraltı ısısı ve gezegen çekirdeği hakkında da bilgi sahibi olunması bekleniyor.

NASA, kayalık gezegenlere ilişkin ellerindeki tek örneğin Dünya’dakilere ait olduğunu belirtiyor.

Mars’tan örnek alınması ve bu örneklerin Dünya’dakilerle karşılaştırılmasıyla da bir ilk gerçekleştirilmiş olacak.