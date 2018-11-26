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Yaramazlara biraz batar!

NASA’nın keşif aracı InSight Mars’a indi: Sondajla yeraltı yapısı incelenecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ın yeraltı yapısını inceleyecek olan keşif aracı InSight’ın gezegene başarılı bir şekilde indiğini açıkladı.

Keşif aracının bir görseli. (NASA)

InSight, bugün Türkiye saatiyle 22.50’de Mars’a indi. Keşif aracı, gezegene iner inmez bir de fotoğraf gönderdi.

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Bugüne kadar Mars’ın yüzeyi inceledi ama InSight, ‘kızıl gezegen’in yeraltı yapısını inceleyen ilk uzay aracı olacak.

InSight, görev süresi boyunca Mars’ın yeraltı kayalıklarından sondaj yöntemiyle örnekler toplayacak.

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İncelemelerde, Mars’ın yeraltı ısısı ve gezegen çekirdeği hakkında da bilgi sahibi olunması bekleniyor.

NASA, kayalık gezegenlere ilişkin ellerindeki tek örneğin Dünya’dakilere ait olduğunu belirtiyor.

Mars’tan örnek alınması ve bu örneklerin Dünya’dakilerle karşılaştırılmasıyla da bir ilk gerçekleştirilmiş olacak.

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