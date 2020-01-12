NASA’da staj yapan liseli yeni gezegen keşfetti

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) yaz dönemi stajı yapan 17 yaşındaki lise öğrencisi Wolf Cukier yeni bir gezegen keşfetti.

Fotoğraf: NASA

Washington Post’un haberine göre NASA tarafından ‘TOI 1338b’ olarak adlandırılan gezegen dünyanın yaklaşık yedi katı büyüklüğünde ve yörüngesinde iki yıldızı bulunuyor.

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Wolf Cukier

Söz konusu gezegeni stajının üçüncü gününde keşfeden Cukier bu yaz ikinci kez NASA’da staj yapıyor. 2018 yılındaki stajından sonra tekrar davet alan Cukier bu yıl daha önce hiç liseli stajyeri olmayan Veselin Kostov ile çalışmaya başlamış. Kostov başarılı stajyerini “Ben sadece burada ne yaptığımıza dair kısa bir bilgi verdim, her şeyi kendi öğrendi” sözleriyle anlattı.

Lise son sınıf öğrencisi olan Cukier üniversiteyi Princeton, Stanford ya da MIT’de okumak istiyor. Hayalindeki bölüm ise elbette astrofizik.