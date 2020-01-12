Diken

Yaramazlara biraz batar!

NASA’da staj yapan liseli yeni gezegen keşfetti

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) yaz dönemi stajı yapan 17 yaşındaki lise öğrencisi Wolf Cukier yeni bir gezegen keşfetti.

Fotoğraf: NASA

Washington Post’un haberine göre NASA tarafından ‘TOI 1338b’ olarak adlandırılan gezegen dünyanın yaklaşık yedi katı büyüklüğünde ve yörüngesinde iki yıldızı bulunuyor.

Reklam

Wolf Cukier

Söz konusu gezegeni stajının üçüncü gününde keşfeden Cukier bu yaz ikinci kez NASA’da staj yapıyor. 2018 yılındaki stajından sonra tekrar davet alan Cukier bu yıl daha önce hiç liseli stajyeri olmayan Veselin Kostov ile çalışmaya başlamış. Kostov başarılı stajyerini “Ben sadece burada ne yaptığımıza dair kısa bir bilgi verdim, her şeyi kendi öğrendi” sözleriyle anlattı.

Lise son sınıf öğrencisi olan Cukier üniversiteyi Princeton, Stanford ya da MIT’de okumak istiyor. Hayalindeki bölüm ise elbette astrofizik.

SON HABERLER

HDP’li Çelik: Süryani rahibin tutuklanması korku salma amaçlı; kabul edilemez

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Nusaybin ilçesindeki Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen’in ‘terör’ soruşturması kapsamında tutuklanması için “Baskıcı bir mantığın ürünü olan ve Süryanilere korku salmayı amaçlamayan böylesi bir yaklaşım göstermek, geri dönen Süryanilere, geri dönmeyin mesajı vermektir” dedi.

Amerikancı mıyım?

Kusura bakmayın, bir ülkeyi menkıbe dinleyip dünyayı yorumlayan hacı dedeler esir almışsa, ABD’ye karşılar diye bunu savunamıyorum.

Ukrayna: İran, bize bütün verileri teslim etti

Ukrayna, İran’ın ‘yanlışlıkla’ vurduğunu açıkladığı Ukrayna yolcu uçağı ile ilgili olarak, taraflarına bütün görsel verilerin ve soruşturma için gerekli diğer materyallerin verildiğini açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...