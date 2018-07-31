NASA uzmanı Türkiye’yi uyardı: Betonlaşma nedeniyle daha çok afet yaşayacaksınız

Türkiye’de son dönemde özellikle İstanbul’da yaşanan dolu, fırtına, sel vakalarını yorumlayan NASA uzmanı Dr. Timothy Hall, “Daha çok yaşayacaksınız. Isınmanın etkisi daha çok şehirlerde görülecek, bunun nedeni betonlaşma” dedi.

Habertürk’ten Nalan Koçak’a konuşan NASA’nın hava olaylarıyla ilgili uzmanı Hall, Türkiye’ye uyarılarda bulundu. Dr. Timothy’ye göre İstanbul’da yaşanan hava muhalefetlerinin sebebi betonlaşma.

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Hall, Marmara gibi bir iç denizde bile küçük hortumlar oluşmasına şöyle açıklık getirdi: “Korkarım, özellikle Akdeniz kıyılarınızda fırtına ve buna benzer olaylar artacak. Tabii ki Meksika Körfezi’ndeki gibi dev fırtınalardan ya da hortumlar bahsetmiyorum ama aşırı hava olaylarında artış olacağı bir gerçek. Tabii bunlar deniz seviyesini artırabilir ve kıyılarda sele neden olabilir. Bir gün günlük güneşlik bir havaya uyanıyorsunuz. Öğlen aniden fırtına başlıyor… Bir bakıyorsunuz aracınız dolu yüzünden mahvolmuş. Bakın tüm dünyada böyle, sadece Türkiye değil, tüm bu garip diye nitelenen hava olaylarının sıklığı arttı.”

Hall, küresel ısınmanın yanında çarpık yapılaşma ve betonlaşmanın bu tür hava olaylarındaki etkisinin ne olduğu yönündeki soruyu şöyle yanıtladı: “Pek çok şehirde sel ve su baskınlarının nedeni aşırı yağıştan çok beton. Biliyorsunuz toprak aşırı yağışın çoğunu emiyor. Ama toprak yerine beton ya da asfalt koyarsanız su birikir. Aynı şey ağaç ve diğer bitkiler için de geçerli.”

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Uzman sözlerine şöyle devam etti: “Ağaçlar ve bitkiler sadece yağışı kontrolde değil, zemini soğutmakta çok önemli görev üstleniyorlar. Şehirlerin bir diğer sorunu koyu rengin hakim olması, asfalt gibi. Bunlar ısıyı yansıtmak yerine emiyor. Tüm bu bahsettiğim faktörler küresel ısınmanın etkilerinin şehirlerde daha çok hissedilmesine neden oluyor.”

NASA’da görevli Hall, tavsiyelerde de bulundu ve yeşilin artırılması, yapılaşmanın yeşil alanlara göre dizayn edilmesi gerektiğini söyledi: “En basitinden çatıların rengini daha açık yapmalıyız, beyaz gibi. Amaç ısıyı yansıtmak… Hatta çatıları bile yeşillendirmeliyiz. Tabii ki araçlardaki emisyonu azaltmalıyız.”