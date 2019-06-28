NASA, Titan’da yaşamın izini sürecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn’ün uydusu Titan’da ‘yaşam izi’ aramak amacıyla insansız helikopter yollayacak.

Fotoğraf: NASA

1 milyar dolar (5.77 milyar lira) bütçeli proje kapsamında yola 2026’da çıkacak insansız helikopter Titan’a 2034 yılında ulaşacak.

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Sekiz rotorlu araç, Titan’ın ‘kalın atmosferi’nden yararlanarak yaşama dair biyolojik ve kimyasal veri toplamak amacıyla farklı bölgelerine uçacak.

Titan’ın yerküre gibi denizleri, gölleri, nehirleri ve rüzgarı olduğuna dikkat çeken NASA yetkilileri, insansız helikopterin ilk olarak Afrika’nın güneyindeki kumullara benzeyen Shangri-La adlı kumula ineceğini söyledi.

Proje ekibinden Elizabeth Turtle ise heyacanını şöyle dile getirdi: “Sonrasında Titan’ın tüm yüzeyini turlayacak ve örnek toplayacak. Hepimiz için çok heyecan verici bir misyon bu.”