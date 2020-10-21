NASA Osiris-Rex uzay aracı, asteroit Bennu’ya başarılı bir şekilde indi ve numune topladı

‘Osirix-Rex’ adlı NASA uzay aracı, bina büyüklüğündeki kayaların arasından Bennu adlı asteroide başarıyla indi ve Dünya’da analiz etmek için numune topladı.

Görsel: Reuters

Osiris-Rex projesinin arkasındaki ekip, ön verilerin, her şeyin planlandığı gibi gittiğini ve uzay aracının asteroid Bennu’nun yüzeyinden ayrıldığını gösterdiğini söyledi.

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Arizona Üniversitesi’nde görevli ekibin başındaki bilim insanı Dante Lauretta, “Bunu gerçekten başardığımıza inanamıyorum. Uzay aracı yapması gereken her şeyi yaptı” dedi.

The back-away burn is complete 🛑✅ I'm now moving to a safe distance away from Bennu. pic.twitter.com/bXk2ufSneS — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020

NASA yöneticisi Jim Bridenstine ise tebriklerini sunarak şunları söyledi: ”Apollo’dan bu yana uzaydan eve getirilen en büyük numuneyi getirme yolundayız. Her şey yolunda giderse, bu örnek gelecek nesiller boyunca bilim insanları tarafından incelenecek.”