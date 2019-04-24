NASA: Mars’ta kaydedilen ilk ‘deprem’

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) uzay aracı InSight, Mars’ta ‘deprem’ olarak nitelendirilebilecek küçük ölçekli bir yer sarsıntısı kaydetti.

Bazı biliminsanları, Mars’ta deprem olabileceğini hipotezini ileri sürse de jeolojik açıdan Dünya kadar aktif olmayan ve Ay’daki gibi tektonik plakalar bulunmayan Mars’ta deprem meydana gelmesi ihtimali düşük olarak görülüyordu.

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InSight’ın sismometresi Mars’ın yüzeyinde incelemeler yapıyor.

Fotoğraf: Nasa.gov

Geçen kasım ayında Kızıl Gezegen’e inen InSight’ın 6 Nisan’da kaydettiği sismik hareketlilikleri inceleyen biliminsanları, bunun Mars’ta kaydedilen ilk ‘deprem’ olabileceğini açıkladı.

Yapılan incelemelere göre mart ortasından beri tespit edilen sismik sarsıntılar Mars’ın yüzeyindeki değişikliklerden değil, yeraltındaki hareketliliklerden kaynaklanıyor.



InSight’ın sismometresini tasarlayan Paris Yerküre Fizik Enstitüsü’nden (IPGP) Philippe Lognonne, hareketliliklerin ‘Mars’ın sismik açıdan hala aktif olduğuna’ işaret ettiğini ve ‘aylardır böyle bir sinyal beklediklerini’ söyledi.

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Biliminsanları veriler sayesinde Mars’ın jeolojik yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

InSight uzay aracı, 5 Mayıs 2018’de ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden, Atlas V roketiyle uzaya fırlatılmıştı.

