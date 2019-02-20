NASA Mars görevi için ‘şakacı astronot’ arıyor

NASA, 2030 sonrasında Mars’a gerçekleştirmeyi planladığı ilk insanlı seferi için ‘komik astronotlar‘ arıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kurumun komik bir kişinin ekiplerin gergin ortamlara baş etmesini kolaylaştıracağına işaret eden araştırmalara dayanarak dört astronot grubuyla çalışma yürüttüğü açıklandı.

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NASA’nın araştırmasına öncülük eden Florida Üniversitesi’nden Prof. Jeffrey Johnson, Mars yolculuğu’nun sinirleri yıpratan uzun bir yolculuk olduğunu belirtti.

Johnson, bu nedenle sorun çıktığında gerilen sinirleri yatıştıracak ve ekibin moralini yüksek tutacak ‘şakacı astronotlara‘ ihtiyaçları olduğunu söyledi.

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Mars ile Dünya arasındaki ortalama mesafe 225 milyon kilometre ve yolculuğun iki yıl sürebileceği belirtiliyor.