NASA: Dünya ebatlarında yedi yeni gezegen keşfedildi, üçü yaşama elverişli olabilir

NASA, Güneş Sistemi dışında Dünya büyüklüğünde yedi yeni gezegen keşfettiklerini, bunlardan üçünün yaşama elverişli olabileceğini duyurdu.

NASA’dan yapılan açıklamada gezegenlerin Spitzer teleskobuyla görüntülendiği ve tek bir yıldız etrafında konumlanmış yedi gezegenin bulunduğu belirtildi.

Gezegenlerden üçünün yaşama elverişli bir alanda yer aldığını duyuran NASA, gezegenlerin Dünya’dan yaklaşık 40 ışık yılı (378 trilyon kilometre) uzakta olduğunu belirterek, ilerleyen çalışmalarda bu gezegenlerde su bulunup bulunmadığının tespit edileceği ifade edildi.

Bu gezegenlerin keşfinin evrende dünya dışındaki canlı varlıkların keşfi için önemli bir zemin oluşturabileceği düşünülüyor.