NASA çalışanı ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest bırakıldı

Türkiye’de ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan ABD vatandaşlığı da bulunan NASA çalışanı Serkan Gölge’nin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Fotoğraf: Twitter

Gölge, 2016’da ailesini ziyaret ettikten sonra ülkeden ayrılacakken gözaltına alınmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan Gölge ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘casusluk‘ suçlamalarıyla yargılanmıştı.

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Reuters’in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla kararın memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Gölge’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yedi yıl altı ay hapis cezası verilmiş, itiraz üzerine suçlama ‘terör örgütüne yardım etmek’ olarak değiştirilerek ceza beş yıla düşürülmüştü.