NASA ay yüzeyinin 3D haritasını yayınladı

Ay yüzeyinin 3D haritasını çıkaran NASA, görüntüleri erişime açtı.

‘CGI Moon Kit’ (Ay Kiti) olarak adlandırılan 3D animasyon, NASA’nın 10 yıldır ayın yörüngesinden toplayıp depoladığı topoğrafik verilerden oluşuyor. Elde edilen ham verilerin görüntülerini birleştirerek yorumlanmasını sağlayan kişi ise NASA’nın bilim görselleştiricisi Ernie Wright.

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Ayın yörüngesinden toplanan verilerin haritasını çıkarma ve görselleştirme fikri ilk etapta NASA’nın bilimsel görselleştirme stüdyosu için kaynak olması amacıyla hayata geçirilmişti. Ancak istekler üzerine görsellerin kamuya açılması konusu gündeme geldi ve çalışmalar 3D video içeriği olarak hazırlandı.

Designboom’un haberine göre herkes bu 3D görüntüyü inceleyip istediği gibi kullanabilecek. Görüntüler hem bilimsel açıdan hem de sanatsal açıdan değer taşıyor. Nasa’nın internet sitesinde kamuya açılan ‘CGI Moon Kit’ ücretsiz olarak indirilebilir.