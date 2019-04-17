NASA: Ay yüzeyine çok yakın bir tabakada su bulundu

Meteor yağmurlarının Ay’ın ekzosferinde su buharı oluşturduğu bildirildi.

6 Eylül 2013’te LADEE ABD’nin Virginia eyaletindeki NASA üssünden fırlatılmıştı. Fotoğraflar: Nasa.gov

Veri ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Ay Atmosfer ve Toz Ortam Keşif Uydusu’ndan (LADEE) geldi.

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Ekim 2013-Nisan 2014 tarihleri arasında yaklaşık altı ay kadar ölçüm yapan LADEE, 9 Ocak, 2 Nisan, 5 Nisan ve 9 Nisan tarihlerinde gerçekleşen meteor yağmurlarının ardından, Ay’ın ekzosferindeki düşük yoğunluklu gaz ve tozların arasında ufak miktarda su tespit etti.

NASA ve Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan biliminsanlarının ortaklığıyla yürütülen çalışmada, su moleküllerinin Ay’ın kurak yüzeyinin altındaki geçiş katmanına yakın bir tabakadan çıktığı kaydedildi. Bu tabakadan su çıkabilmesi için çarpan meteorun Ay’ın yüzeyinin en az sekiz santimetre kadar altına girmesi gerekiyor.

LADEE Ay’ın yörüngesinde ölçüm yaparken.

LADEE’nin gözlemlediği meteor yağmuru sırasındaki çarpışmalarda Ay saniyede 8 gram su kaybetti.

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Elde edilen veriler Ay yüzeyinin birkaç metre altında eski zamanlardan kalma devasa su rezervlerinin bulunduğu hipotezini destekliyor.

Araştırmanın başındaki Mehdi Benna, ”Tespit ettiğimiz su kadim zamanlardan. Ay’ın oluşumunun erken dönemlerinde tortulaşmış olabilir” dedi.

